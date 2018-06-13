    Более 30 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня России на Красной площади. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 30 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня России на Красной площади

    Более 30 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня России на Красной площади

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    Более 30 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня России на Красной площади

    Более 30 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня России на Красной площади

    Более 30 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня России на Красной площади

      Больше семи миллионов человек приняли участие в торжествах по случаю Дня России. Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

      В Москве торжества завершились большим концертом. Более 30 тысяч зрителей пришли на Красную Площадь. Перед ними выступили звезды российского шоу-бизнеса. Главной сюжетной линией стал предстоящий Чемпионат мира по футболу. Ему посвятили несколько ярких номеров.

      Завершился концерт красочным салютом. Десятки залпов под звуки российского гимна осветили небо над Васильевским спуском.

      Напомним, чемпионат мира по футболу стартует уже завтра. К его началу все готово. Первый матч турнира пройдет на стадионе «Лужники», где встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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