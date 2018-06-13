Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч ЧМ-2018 с Россией

Сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела в Москву, где встретится с российской командой в первом матче чемпионата мира 2018 года. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Матч между Россией и Саудовской Аравией начнется 14 июня в 18:00 на стадионе «Лужники». Главным судьей будет аргентинец Нестор Питана.



Другими соперниками саудовцев на групповом этапе турнира будут сборные Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград). Сборная будет базироваться в Санкт-Петербурге и тренироваться на базе «Зенита».



Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.