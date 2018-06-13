    Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч ЧМ-2018 с Россией

    комментировать

    Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч ЧМ-2018 с Россией

    Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч <nobr>ЧМ-2018</nobr> с Россией

    Сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела в Москву, где встретится с российской командой в первом матче чемпионата мира 2018 года. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково.

    Матч между Россией и Саудовской Аравией начнется 14 июня в 18:00 на стадионе «Лужники». Главным судьей будет аргентинец Нестор Питана.

    Другими соперниками саудовцев на групповом этапе турнира будут сборные Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград). Сборная будет базироваться в Санкт-Петербурге и тренироваться на базе «Зенита».

    Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru