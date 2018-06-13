    В Италии назвали Россию главным союзником в борьбе с терроризмом

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    В Италии назвали Россию главным союзником в борьбе с терроризмом

    В Италии назвали Россию главным союзником в борьбе с терроризмом

    Россия — главный союзник Запада в борьбе с терроризмом. Об этом заявил вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

    Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы, европейцы, должны работать вместе с президентом России Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов».

    В интервью газете «Известия» Сальвини подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией и по другим глобальным вопросам.

    Напомним, ранее Сальвини заявил, что в Италии готовы обсуждать статус Крыма.

    В свою очередь премьер-министр страны Джузеппе Конте сообщил, что новое правительство будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России.

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