    Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за первый шаг к светлому будущему

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    Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за первый шаг к светлому будущему

    Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за первый шаг к светлому будущему

    Президент Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за сделанный им первый шаг на пути к лучшему будущему для народа своей страны.

    Дональд Трамп, президент США: «Я хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за то, что он сделал первый решительный шаг на пути к светлому новому будущему для своего народа. Наша беспрецедентная встреча — первая между американским президентом и лидером Северной Кореи — доказывает, что реальные изменения возможны!»


    По словам Трампа, благодаря его встрече с главой КНДР в Сингапуре мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы.

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате.

    В ходе встречи главы двух государств договорились обменяться визитами: Трамп должен посетить Пхеньян, а Ким Чен Ын — Вашингтон.

    Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына





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