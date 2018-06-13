Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за первый шаг к светлому будущему

Президент Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за сделанный им первый шаг на пути к лучшему будущему для народа своей страны.
Дональд Трамп, президент США: «Я хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за то, что он сделал первый решительный шаг на пути к светлому новому будущему для своего народа. Наша беспрецедентная встреча — первая между американским президентом и лидером Северной Кореи — доказывает, что реальные изменения возможны!»
По словам Трампа, благодаря его встрече с главой КНДР в Сингапуре мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате.
В ходе встречи главы двух государств договорились обменяться визитами: Трамп должен посетить Пхеньян, а Ким Чен Ын — Вашингтон.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting — the first between an American President and a leader of North Korea — proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.
По словам Трампа, благодаря его встрече с главой КНДР в Сингапуре мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате.
В ходе встречи главы двух государств договорились обменяться визитами: Трамп должен посетить Пхеньян, а Ким Чен Ын — Вашингтон.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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