Спецпрокурор Мюллер попросил ограничить доступ к документам по «делу РФ»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вменяемое России вмешательство в американские выборы, предложил суду ограничить круг лиц, имеющих доступ к доказательствам по делу.
По информации агентства Bloomberg, речь идет, в частности, об ограничении передачи документов адвокатам российской компании Concord Management and Consulting, которая, по версии аппарата спецпрокурора, причастна к вмешательству в выборы.
Согласно заявлению, разглашение свидетельств позволит иностранным разведывательным службам узнать о техниках, используемых США, и «адаптировать свое поведение, тем самым подрывая текущие и будущие операции служб национальной безопасности».
Как сообщает издание, доказательства включают в себя тысячи документов, в которых идет речь о жителях США, не обвиняемых в преступлениях, которые, по словам прокуроров, были «неосознанно завербованы обвиняемыми из России».
Отмечается, что, по мнению спецпрокурора, некоторые российские компании и лица все еще осуществляют «операции по вмешательству».
Напомним, Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. До сих пор не было обнаружено никаких доказательств этого. Дональд Трамп и его команда неоднократно отвергали обвинения. Москва также опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
Согласно заявлению, разглашение свидетельств позволит иностранным разведывательным службам узнать о техниках, используемых США, и «адаптировать свое поведение, тем самым подрывая текущие и будущие операции служб национальной безопасности».
Как сообщает издание, доказательства включают в себя тысячи документов, в которых идет речь о жителях США, не обвиняемых в преступлениях, которые, по словам прокуроров, были «неосознанно завербованы обвиняемыми из России».
Отмечается, что, по мнению спецпрокурора, некоторые российские компании и лица все еще осуществляют «операции по вмешательству».
Напомним, Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. До сих пор не было обнаружено никаких доказательств этого. Дональд Трамп и его команда неоднократно отвергали обвинения. Москва также опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
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