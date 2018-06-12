«Мелкие пакости»: в Госдуме оценили обвинения Киева в адрес России

Обвинения Киева в адрес Москвы — не более, чем мелкие пакости. Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек охарактеризовал меморандум, поданный украинской стороной в суд Организации объединенных наций.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крыма: «Меморандумы — они то есть, то их нет, а Россия была, есть и будет всегда. Между нами огромная разница -украинской политики хватает лишь на мелкие пакости, а мы можем позволить себе не обращать на это внимания».
А сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что судебные иски против России не имеют перспектив, передает РИА Новости.
Сергей Цеков, сенатор от Крыма: «Украинские власти хотят нанести урон России и получить деньги, но ни первое, ни второе у них не получится. В итоге у киевских исков против РФ нет никаких перспектив».
При этом он отметил, что требование компенсации со стороны Киева вполне понятно — Украина находится в плачевном экономическом состоянии, и если не получит очередной транш МВФ, в стране может произойти дефолт.
Сергей Цеков: «Придет время, когда сами киевские политики предстанут перед судом, где им придется отвечать за преступления против человечности».
Ранее сообщалось, что Украина передала в суд ООН меморандум по делу против России, в котором содержатся обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Киев требует, чтобы Россия выплатила Украине «финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу».
А сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что судебные иски против России не имеют перспектив, передает РИА Новости.
Сергей Цеков, сенатор от Крыма: «Украинские власти хотят нанести урон России и получить деньги, но ни первое, ни второе у них не получится. В итоге у киевских исков против РФ нет никаких перспектив».
При этом он отметил, что требование компенсации со стороны Киева вполне понятно — Украина находится в плачевном экономическом состоянии, и если не получит очередной транш МВФ, в стране может произойти дефолт.
Сергей Цеков: «Придет время, когда сами киевские политики предстанут перед судом, где им придется отвечать за преступления против человечности».
Ранее сообщалось, что Украина передала в суд ООН меморандум по делу против России, в котором содержатся обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Киев требует, чтобы Россия выплатила Украине «финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу».
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