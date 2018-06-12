Названа дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом

Известный
врач-кардиохирург Яков Бранд скончался сегодня утром в Москве. Он умер в НИИ им. Склифосовского, где работал многие годы.
Сын Якова Бранда Павел сообщил на своей странице в Facebook, что прощание с его отцом состоится в пятницу, 15 июня. Церемония пройдет в историческом корпусе НИИ им. Склифосовского. Начало — в 11:00.
Известный кардиохирург скончался на 64-м году жизни. С 2001 года Бранд занимал должность руководителя отделения неотложной кардиохирургии в НИИ им. Склифосовского. Среди его пациентов — Борис Ельцин, которому Бранд делал операцию на сердце.
Также Бранд был лауреатом Государственной премии за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных. А с 1999-го по 2010 год он был ведущим программы «Без рецепта» на НТВ.
Сегодня утром не стало моего отца.Опубликовано Павлом Брандом 12 июня 2018 г.
Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 г. в 11.00 в…
Известный кардиохирург скончался на 64-м году жизни. С 2001 года Бранд занимал должность руководителя отделения неотложной кардиохирургии в НИИ им. Склифосовского. Среди его пациентов — Борис Ельцин, которому Бранд делал операцию на сердце.
Также Бранд был лауреатом Государственной премии за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных. А с 1999-го по 2010 год он был ведущим программы «Без рецепта» на НТВ.
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