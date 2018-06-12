МВД РФ: более 6 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России

Более 6 миллионов человек по всей стране приняли участие в торжествах, посвященных Дню России.
Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «12 июня по состоянию на 20:30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях, приняли участие свыше 6 млн человек».
По ее словам, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.
Ирина Волк: «Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено».
По ее словам, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.
Ирина Волк: «Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено».
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