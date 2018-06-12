    МВД РФ: более 6 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    МВД РФ: более 6 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России

    МВД РФ: более 6 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России

    МВД РФ: более 6 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Более 6 миллионов человек по всей стране приняли участие в торжествах, посвященных Дню России.

    Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «12 июня по состоянию на 20:30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях, приняли участие свыше 6 млн человек».

    По ее словам, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.

    смотретьВ Москве блогеры и их фанаты нарисовали огромный флаг России
    В Москве блогеры и их фанаты нарисовали огромный флаг России
    Ирина Волк: «Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru