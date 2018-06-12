    Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram по всему миру

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    Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram по всему миру

    Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram по всему миру

    Пользователи приложения Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

    Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о проблемах в работе сервиса сообщают пользователи из Москвы.

    По данным портала, 26% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 45% испытывают проблемы с загрузкой новостей, 27% жалуются на проблемы с веб-сайтом.

    Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

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