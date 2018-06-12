Эрдоган и Алиев запустили газопровод TANAP в присутствии Порошенко

В турецком городе Эскишехир состоялась церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

2180 Азербайджан

газ

газопровод

Порошенко

Турция

Украина

Эрдоган

В церемонии запуска газопровода приняли участие президенты Турции Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев, а также политики из других стран, в том числе украинский лидер Пётр Порошенко.



Для европейцев TANAP является альтернативной газопроводу «Турецкий поток», по которому будут осуществляться поставки газа из России. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, большая часть голубого топлива (10 миллиардов) пойдет в Европу.



Эрдоган в ходе церемонии запуска напомнил, что проект TANAP также называют «энергетическим Шелковым путем». Порошенко в свою очередь заявил, что TANAP внесет огромный вклад в процветание целого региона. По его словам, Украина поддерживает проект газопровода и тоже намерена получать из него газ через Болгарию и Румынию.