    Эрдоган и Алиев запустили газопровод TANAP в присутствии Порошенко

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    • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas
    Эрдоган и Алиев запустили газопровод TANAP в присутствии Порошенко

    Эрдоган и Алиев запустили газопровод TANAP в присутствии Порошенко

    Эрдоган и Алиев запустили газопровод TANAP в присутствии Порошенко
  • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas

    • В турецком городе Эскишехир состоялась церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

    В церемонии запуска газопровода приняли участие президенты Турции Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев, а также политики из других стран, в том числе украинский лидер Пётр Порошенко.

    Для европейцев TANAP является альтернативной газопроводу «Турецкий поток», по которому будут осуществляться поставки газа из России. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, большая часть голубого топлива (10 миллиардов) пойдет в Европу.

    Эрдоган в ходе церемонии запуска напомнил, что проект TANAP также называют «энергетическим Шелковым путем». Порошенко в свою очередь заявил, что TANAP внесет огромный вклад в процветание целого региона. По его словам, Украина поддерживает проект газопровода и тоже намерена получать из него газ через Болгарию и Румынию.

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