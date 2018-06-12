В Китае выловили рыбу-мутанта с головой голубя

В Китае рыбак выловил
рыбу-мутанта c необычной головой. Видео со странным существом опубликовано на YouTube.
Как передает РИА Новости, инцидент произошел в городе Гуйян. На кадрах видно, как на земле лежит необычная на вид рыба средних размеров.
Некоторые пользователи Сети заметили, что, судя по окраске, рыбу можно отнести к семейству карповых, однако ее голова не подходит ни под одно описание. При этом в комментариях указали на то, что существо отчасти напоминает голубя или дельфина.
Отмечается, что рыбу выловили еще 8 июня, однако видео с ней было опубликовано только сегодня.
Некоторые пользователи Сети заметили, что, судя по окраске, рыбу можно отнести к семейству карповых, однако ее голова не подходит ни под одно описание. При этом в комментариях указали на то, что существо отчасти напоминает голубя или дельфина.
Отмечается, что рыбу выловили еще 8 июня, однако видео с ней было опубликовано только сегодня.
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