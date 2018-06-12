Украинские военные признали неготовность к войне с Россией

Украинская армия не способна вести боевые действия с Россией. Об этом заявил старший офицер штаба Операции объединенных сил (ООС).
По словам офицера, подобную войну «не потянут» ни армия, ни украинское государство в целом. Он отметил, что у Украины нет необходимого количества военных на границе Харьковской, Черниговской или Сумской области, сообщает «Страна.ua».
Офицер штаба ООС: «У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией».
В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия. В том же месяце начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. По его словам, у Киева есть различные отработанные планы на случай возможных внешних угроз, отразить которые Украина должна быть готова в любое время.
Офицер штаба ООС: «У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией».
В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия. В том же месяце начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. По его словам, у Киева есть различные отработанные планы на случай возможных внешних угроз, отразить которые Украина должна быть готова в любое время.
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