Эпатажный Никита Джигурда заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы в сентябре этого года.
Шоумен намерен побороться за кресло столичного градоначальника. Об этом артист сообщил в своем Instagram. Он опубликовал видео, в котором заявил: «Я вижу много несправедливости в нашем городе и я хорошо представляю себе, ради кого я хочу пойти на выборы».
Джигурда дал понять, что его, как и многих других горожан, волнуют транспортные проблемы мегаполиса. «Платными парковками нас выдавили из города», — говорит он. В конце своего видеообращения Джигурда пропел: «Москва — моя любовница, а не Собянина». В другом ролике скандально известный шоумен критикует программу реновации в Москве.
Накануне глава Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционер Илья Яшин подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы. По данным на 11 июня, документы на выдвижение подали 10 человек.
Процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров.
Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.
Джигурда дал понять, что его, как и многих других горожан, волнуют транспортные проблемы мегаполиса. «Платными парковками нас выдавили из города», — говорит он. В конце своего видеообращения Джигурда пропел: «Москва — моя любовница, а не Собянина». В другом ролике скандально известный шоумен критикует программу реновации в Москве.
Накануне глава Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционер Илья Яшин подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы. По данным на 11 июня, документы на выдвижение подали 10 человек.
Процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров.
Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.
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