Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен главным судьей матча открытия чемпионата мира 2018 года по футболу, в котором встретятся команды России и Саудовской Аравии.
Председатель судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина, которого цитирует «Интерфакс», сообщил, что ранее на матч Россия — Саудовская Аравия был утвержден другой арбитр, однако из-за появившихся в его адрес обвинений он и еще один судья были исключены из списка тех, кто будет работать на чемпионате.
Пьерлуиджи Коллина: «Это Аден Марва Ранже из Кении и Амир Дази из Саудовской Аравии. Их кандидатуры были отвергнуты из-за появившихся данных, которые их компрометируют. FIFA строго и четко действует, если появляется подобная информация. Эти два человека не участвуют в чемпионате мира 2018 года».
В итоге было решено, что на матче открытия будет работать аргентинец Нестор Питана и два его помощника Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Бригаду видеоарбитров на матче возглавит итальянец Массимилиано Иррати, ассистентами которого будут аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и итальянец Даниэле Орсато.
Матч Россия — Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве начнется 14 июня в 18:00 мск.
Пьерлуиджи Коллина: «Это Аден Марва Ранже из Кении и Амир Дази из Саудовской Аравии. Их кандидатуры были отвергнуты из-за появившихся данных, которые их компрометируют. FIFA строго и четко действует, если появляется подобная информация. Эти два человека не участвуют в чемпионате мира 2018 года».
В итоге было решено, что на матче открытия будет работать аргентинец Нестор Питана и два его помощника Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Бригаду видеоарбитров на матче возглавит итальянец Массимилиано Иррати, ассистентами которого будут аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и итальянец Даниэле Орсато.
Матч Россия — Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве начнется 14 июня в 18:00 мск.
Комментарии