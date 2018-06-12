Трамп заявил о необходимости проверять действия КНДР по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Пхеньян приступит к процессу денуклеаризации «практически немедленно».
Дональд Трамп, президент США: «Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее и думаю, что он (Ким Чен Ын) вернется к себе и начнет его практически немедленно. Он уже указывал на это, и посмотрите на то, что он уже предпринял».
Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако признал, что необходимо проверять, как Пхеньян осуществляет процесс денуклеаризации.
Дональд Трамп: «Мы должны будем проверять, что он (Ким Чен Ын) делает. И мы будем проверять его, мы будем проверять его очень тщательно. Но у него есть план — полный и всеобъемлющий».
Трамп также сказал, что соглашение с КНДР по атому должно быть более жестким, чем соглашение по иранскому атому, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын уже покинули Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.
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Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако признал, что необходимо проверять, как Пхеньян осуществляет процесс денуклеаризации.
Дональд Трамп: «Мы должны будем проверять, что он (Ким Чен Ын) делает. И мы будем проверять его, мы будем проверять его очень тщательно. Но у него есть план — полный и всеобъемлющий».
Трамп также сказал, что соглашение с КНДР по атому должно быть более жестким, чем соглашение по иранскому атому, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын уже покинули Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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