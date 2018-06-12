    Трамп заявил о необходимости проверять действия КНДР по денуклеаризации

    1 комментарий

    Трамп заявил о необходимости проверять действия КНДР по денуклеаризации

    Трамп заявил о необходимости проверять действия КНДР по денуклеаризации

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Пхеньян приступит к процессу денуклеаризации «практически немедленно».

    Дональд Трамп, президент США: «Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее и думаю, что он (Ким Чен Ын) вернется к себе и начнет его практически немедленно. Он уже указывал на это, и посмотрите на то, что он уже предпринял».

    Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако признал, что необходимо проверять, как Пхеньян осуществляет процесс денуклеаризации.

    Дональд Трамп: «Мы должны будем проверять, что он (Ким Чен Ын) делает. И мы будем проверять его, мы будем проверять его очень тщательно. Но у него есть план — полный и всеобъемлющий».

    Трамп также сказал, что соглашение с КНДР по атому должно быть более жестким, чем соглашение по иранскому атому, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

    смотретьИсторический саммит: Трамп и Ким посулили миру «фантастические» перемены
    Исторический саммит: Трамп и Ким посулили миру «фантастические» перемены
    Президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын уже покинули Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

    Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru