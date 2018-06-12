Путин на торжественном приеме в Кремле рассказал об объединяющей россиян нити

В Кремле по случаю Дня России прошел торжественный прием. На Ивановской площади традиционно раскинулись огромные белые шатры.

На мероприятие пригласили полторы тысячи человек — это видные политики, представители различных конфессий, деятели культуры и искусства, выдающиеся ученые и зарубежные послы. Владимир Путин приветствовал собравшихся и отметил, что сегодняшний праздник объединяет людей не только территориально, но и духовно.



Владимир Путин: «Для нас Россия, родина — больше чем место, где мы родились, где живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями».



Он добавил, что «это невидимая, но прочная нить соединяет все поколения».