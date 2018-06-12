    Путин на торжественном приеме в Кремле рассказал об объединяющей россиян нити. Путин, президент РФ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин на торжественном приеме в Кремле рассказал об объединяющей россиян нити

    Путин на торжественном приеме в Кремле рассказал об объединяющей россиян нити

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    Путин на торжественном приеме в Кремле рассказал об объединяющей россиян нити

    Путин на торжественном приеме в Кремле рассказал об объединяющей россиян нити

      В Кремле по случаю Дня России прошел торжественный прием. На Ивановской площади традиционно раскинулись огромные белые шатры.

      На мероприятие пригласили полторы тысячи человек — это видные политики, представители различных конфессий, деятели культуры и искусства, выдающиеся ученые и зарубежные послы. Владимир Путин приветствовал собравшихся и отметил, что сегодняшний праздник объединяет людей не только территориально, но и духовно.

      Владимир Путин: «Для нас Россия, родина — больше чем место, где мы родились, где живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями».

      Он добавил, что «это невидимая, но прочная нить соединяет все поколения».

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