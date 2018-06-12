    Неймар поздравил Коутиньо с днем рождения на русском языке

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    Неймар поздравил Коутиньо с днем рождения на русском языке

    Неймар поздравил Коутиньо с днем рождения на русском языке

    Нападающий сборной Бразилии Неймар поздравил своего товарища по команде Филиппе Коутиньо с днем рождения на русском языке. Команда готовится к первому матчу на чемпионате мира в Сочи.

    Бразильскому полузащитнику «Барселоны» Коутиньо 12 июня исполнилось 26 лет. По этому случаю Неймар в истории на своей странице в Instagram опубликовал их совместную с Коутиньо фотографию, сопроводив ее яркой надписью «с днем рождения» на русском языке.

    Неймар поздравил Коутиньо с днем рождения на русском языке. Бразилия, дни рождения, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Сборная Бразилии прилетела в Сочи в ночь на 11 июня. Сегодня команда провела открытую тренировку на стадионе ФГБУ «Юг Спорт».

    На групповом этапе ЧМ бразильцы сыграют в группе Е с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва).

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