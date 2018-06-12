    В Подмосковье открылся центр по обеспечению безопасности на ЧМ-2018. Московская область, полиция, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье открылся центр по обеспечению безопасности на ЧМ-2018

    В Подмосковье открылся центр по обеспечению безопасности на ЧМ-2018

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    В Подмосковье открылся центр по обеспечению безопасности на ЧМ-2018

    В Подмосковье открылся центр по обеспечению безопасности на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Центр международного полицейского сотрудничества заработал в подмосковном Домодедове. Он будет действовать во время чемпионата мира по футболу.

      Главная задача — обеспечивать безопасность и свести к минимуму нарушения порядка со стороны фанатов.

      За порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов стран — участниц чемпионата, а также Катара — организатора следующего мундиаля в 2022 году.

      От МВД РФ в работе центра будут участвовать специалисты по направлениям деятельности криминальной полиции, Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола, специалисты по вопросам миграции, охраны общественного порядка и общественной безопасности, обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, взаимодействия со СМИ, сотрудники тыловой службы и переводчики.

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