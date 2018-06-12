Найденную на чердаке во Франции китайскую вазу продали на аукционе за 16 млн евро

Фарфоровая ваза времен китайского императора Цяньлун ( 1736–1795 годы) из династии Цин, найденная на чердаке дома во Франции, продана на аукционе Sotheby’s в Париже за 16,2 миллиона евро, что стало рекордом для французского отделения аукционного дома.

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Из сообщения Sotheby’s: «Цена 16,2 миллиона евро за вазу времен Цяньлуна стала абсолютным рекордом для произведений искусства, проданных в отделении Sotheby’s в Париже, и рекордной для изделий из китайского фарфора, проданных во Франции».



Как говорится на сайте аукционного дома, редкая фарфоровая ваза с изображением оленей, птиц и сосен была «случайно найдена на чердаке фамильного дома во Франции и доставлена в парижское отделение аукционного дома в коробке из-под обуви».



Последним владельцам она досталась по наследству от родственника, скончавшегося в 1947 году. Как отмечает Sotheby’s, вероятно, она попала во Францию в конце XIX века, когда в стране существовала мода на китайское и японское искусство.



По данным французских СМИ, новым владельцем изделия стал выходец из Китая, присутствовавший в зале во время торгов. Окончательная стоимость вазы в несколько раз превысила оценочную, которая составляла 500–700 тысяч евро.