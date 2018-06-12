Киев подал в суд ООН почти 100 килограммов обвинений в адрес России

Украина передала в суд Организации объединенных наций меморандум по делу против России, в котором содержатся обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом на своей странице в Twitter сообщил украинский президент Пётр Порошенко.
Пётр Порошенко: «Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность».
Глава МИД Украины Павел Климкин со своей стороны уточнил, что меморандум состоит из 29 томов, общий вес которых — около 90 килограммов.
В прошлом году президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в Международный суд ООН иски против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Рассмотрение исков началось в начале марта. На время судебного разбирательства Киев просил ввести в отношении Москвы временные меры, направленные, по заявлению украинской стороны, на «защиту населения» в Крыму и Донбассе. Российская сторона обвинения отвергала.
В итоге суд ООН отказал во временных мерах против России по конвенции о запрете финансирования терроризма. При этом суд частично удовлетворил требования Киева по второму иску — о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации. Согласно решению суда, РФ должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
12 июня 2018 г.
Глава МИД Украины Павел Климкин со своей стороны уточнил, что меморандум состоит из 29 томов, общий вес которых — около 90 килограммов.
В прошлом году президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в Международный суд ООН иски против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Рассмотрение исков началось в начале марта. На время судебного разбирательства Киев просил ввести в отношении Москвы временные меры, направленные, по заявлению украинской стороны, на «защиту населения» в Крыму и Донбассе. Российская сторона обвинения отвергала.
В итоге суд ООН отказал во временных мерах против России по конвенции о запрете финансирования терроризма. При этом суд частично удовлетворил требования Киева по второму иску — о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации. Согласно решению суда, РФ должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
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