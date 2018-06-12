«Факт встречи позитивен»: Лавров прокомментировал переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал прошедшую в Сингапуре встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Российский министр иностранных дел отметил, что документы по итогам встречи лидеров США и КНДР пока не опубликованы, но сам факт встречи позитивен. Главу ведомства цитирует «Интерфакс».
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают. Документов мы не видели. По-моему, они пока не опубликованы, но сам факт встречи, конечно, позитивен».
Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице «Капелла» на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
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Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают. Документов мы не видели. По-моему, они пока не опубликованы, но сам факт встречи, конечно, позитивен».
Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице «Капелла» на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
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