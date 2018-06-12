«Оскорбляет и унижает»: Дзюба упрекнул СМИ и болельщиков в агрессии против сборной России

Футболисты сборной России чувствуют негативный фон накануне чемпионата мира и в связи с этим просят всю страну объединиться и поддержать команду, а не унижать ее, заявил нападающий Артём Дзюба после тренировки в Новогорске.

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Форвард отметил, что турнир еще даже не начался, а журналисты уже настроены агрессивно.



Артём Дзюба: «Смотрю все, что происходит, негативный фон. Хотел бы попросить вас, журналистов, чтобы нас поддержали, турнир еще не начался, а вы уже так агрессивно себя ведете. Турнир закончится, и уже будете делать определенные выводы, решать, кто, как и что, а сейчас прошу объединиться всю страну. В нашей стране сейчас будет праздник футбола, много миллионов людей будет болеть за нас. Мы тут месяц пашем, работаем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира».



Футболист напомнил, что ранее сборная России никогда не выходила из группы на чемпионатах мира.



Артём Дзюба: «Сборная России особо никогда не выходила из группы. Мы сейчас говорим — ощущение, что мы до этого всегда выходили в плей-офф, а сейчас самая слабая команда в истории сборной России. Это немножко оскорбляет и унижает».



Форвард подчеркнул, что для него и партнеров по команде чемпионат мира — главное событие в жизни, и команде нужна поддержка, а вместо этого вокруг одни скептики и негатив.



Артём Дзюба: «Мы играем дома, в родных стенах, пусть боится соперник, у нас есть двенадцатый игрок. Я хочу, чтобы двенадцатый игрок болел за нас сердцем и душой, а не так: „Ааа, как обычно“. Болейте за нас, переживайте, а потом, когда закончится турнир, будем сидеть, обсуждать и говорить, что хотите, а мы вам ответим».



Дзюба также рассказал о том, что он видит о сборной России по телевизору.



Артём Дзюба: «Иногда вечером лежу в комнате, смотрю телевизор. Там на спортивном канале такой фон, что мы ваши враги. Пока мы здесь на берегу, и еще ничего не началось, а уже ничего не нравится. Вот как круто в Аргентине, Португалии, так и хочется сказать: ну езжай ты туда, зачем ты приезжаешь сюда. У нас тоже душа болит. Хочется порадовать страну, мы знаем, что в нас очень многие верят, переживают. Я вас уверяю, безразличных на футбольном поле не будет, все будут биться и сражаться, играть в футбол, прежде всего».



На групповом этапе чемпионата мира сборная России в матче открытия 14 июня в Москве сыграет против Саудовской Аравии, а также проведет матчи с командами Египта и Уругвая.