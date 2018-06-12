    Известный кардиохирург Яков Бранд умер в Москве

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    • Фото: Med2Med / vk.com
    Известный кардиохирург Яков Бранд умер в Москве

    Известный кардиохирург Яков Бранд умер в Москве

    Известный кардиохирург Яков Бранд умер в Москве
  • Фото: Med2Med / vk.com

    • Известный кардиохирург Яков Бранд скончался во вторник утром в Москве.

    О смерти Бранда сообщил ТАСС его сын Пётр Бранд.

    Пётр Бранд: «Да, сегодня утром (скончался)».

    Как сообщил «Московский комсомолец», проблемы со здоровьем у Бранда возникли некоторое время назад, он наблюдался в своем же институте. В конце мая самочувствие 63-летнего Бранда ухудшилось, он вынужден был лечь в больницу.

    Яков Бениаминович Бранд родился 20 мая 1955 года в Одессе. Его родители были врачами. В 1979 году окончил Одесский мединститут, с 1981 начал работать в Москве. Долгие годы руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В составе бригады кардиохирургов Бранд делал операцию на сердце Борису Ельцину.

    Яков Бранд был лауреатом Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных, также он является автором множества работ в различных областях хирургии. С 1999 по 2010 год на телеканале НТВ выходила передача «Без рецепта», где он выступал в качестве ведущего.

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