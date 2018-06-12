Ребенок и трое взрослых погибли при падении автомобиля в реку под Новосибирском

Один ребенок и трое взрослых погибли после падения легкового автомобиля с обрыва в реку в Новосибирской области.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, легковая машина опрокинулась с обрыва в реку Криводановка в Новосибирском районе. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
Автомобиль уже подняли из воды, тела погибших деблокированы. Обстоятельства ЧП выясняются.
Автомобиль уже подняли из воды, тела погибших деблокированы. Обстоятельства ЧП выясняются.
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