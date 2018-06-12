    Ребенок и трое взрослых погибли при падении автомобиля в реку под Новосибирском

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    • Фото: Криводановка и Марусино: life and news / vk.com
    Ребенок и трое взрослых погибли при падении автомобиля в реку под Новосибирском

    Ребенок и трое взрослых погибли при падении автомобиля в реку под Новосибирском

    Ребенок и трое взрослых погибли при падении автомобиля в реку под Новосибирском
  • Фото: Криводановка и Марусино: life and news / vk.com

    • Один ребенок и трое взрослых погибли после падения легкового автомобиля с обрыва в реку в Новосибирской области.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, легковая машина опрокинулась с обрыва в реку Криводановка в Новосибирском районе. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

    Автомобиль уже подняли из воды, тела погибших деблокированы. Обстоятельства ЧП выясняются.

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