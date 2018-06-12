Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Депутаты Одесского облсовета утвердили решение о сложении депутатского мандата в связи с соответствующим заявлением Марии Гайдар.
Данное решение поддержали 54 депутата. Согласно данным Одесской областной избирательной комиссии, место Гайдар займет генеральный директор ТРК «Моя Одесса» (входит в холдинг «Думская») Юрий Басюк, сообщает «Интерфакс».
Мария Гайдар, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара, занимается политикой больше десяти лет. Михаил Саакашвили, занимавший в 2015 году пост губернатора Одесской области, предложил Гайдар стать его советником.
Для этого ей пришлось отказаться от российского гражданства и получить украинский паспорт. Во время работы в Одессе она курировала социальные вопросы и решала организационные задачи. В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником.
Мария Гайдар, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара, занимается политикой больше десяти лет. Михаил Саакашвили, занимавший в 2015 году пост губернатора Одесской области, предложил Гайдар стать его советником.
Для этого ей пришлось отказаться от российского гражданства и получить украинский паспорт. Во время работы в Одессе она курировала социальные вопросы и решала организационные задачи. В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником.
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