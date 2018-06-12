Впавший в кому в Португалии мальчик скончался в Москве

Двухлетний мальчик из России, который впал в кому в Португалии после ларингита, умер в Москве.

Как сообщил отец ребенка на своей странице в Facebook, ребенок умер сегодня.



Отец мальчика: «Сегодня наш солнечный мальчик нас покинул. Он сражался за жизнь, как лев, даря нам надежду, но чуда, к сожалению, не произошло. Тишка, спасибо тебе».



Мальчик впал в кому 25 мая во время отдыха с родителями на острове Терсейра в Португалии. Ребенку стало плохо после перенесенного ларингита. Он потерял сознание и пережил клиническую смерть. В течение получаса его доставили в реанимацию, где врачи подключили малыша к аппарату искусственной вентиляции легких. Дальнейшее лечение он проходил в Морозовской больнице в Москве.