    Впавший в кому в Португалии мальчик скончался в Москве

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    Впавший в кому в Португалии мальчик скончался в Москве

    Впавший в кому в Португалии мальчик скончался в Москве

    Двухлетний мальчик из России, который впал в кому в Португалии после ларингита, умер в Москве.

    Как сообщил отец ребенка на своей странице в Facebook, ребенок умер сегодня.

    Отец мальчика: «Сегодня наш солнечный мальчик нас покинул. Он сражался за жизнь, как лев, даря нам надежду, но чуда, к сожалению, не произошло. Тишка, спасибо тебе».

    Мальчик впал в кому 25 мая во время отдыха с родителями на острове Терсейра в Португалии. Ребенку стало плохо после перенесенного ларингита. Он потерял сознание и пережил клиническую смерть. В течение получаса его доставили в реанимацию, где врачи подключили малыша к аппарату искусственной вентиляции легких. Дальнейшее лечение он проходил в Морозовской больнице в Москве.

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