    «Жена поддержала»: футболист сборной Австралии отложил медовый месяц ради ЧМ

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    «Жена поддержала»: футболист сборной Австралии отложил медовый месяц ради ЧМ

    «Жена поддержала»: футболист сборной Австралии отложил медовый месяц ради ЧМ

    Защитник сборной Австралии Джошуа Рисдон рассказал, что ему пришлось пожертвовать медовым месяцем ради участия в чемпионате мира по футболу.

    Рисдон женился в начале июня и уже через день после свадьбы отправился в расположение сборной Австралии, которая на днях прилетела в Россию.

    Джош Рисдон: «Мы перед свадьбой знали о том, что нас ждет. Пришлось отложить медовый месяц, но если есть что-то важнее его, то это чемпионат мира. Жена поддержала меня, она понимает, ради чего я пожертвовал медовым месяцем. После свадьбы я полностью посвятил себя подготовке к чемпионату мира. Уже после турнира проведем вместе с моей любимой пару недель».

    Сборная Австралии базируется в Казани. Ее первая открытая тренировка собрала более трех тысяч болельщиков. Рисдон отметил, что команда очень рада приему, который футболистам оказала Казань.

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