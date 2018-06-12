Трамп: санкции против КНДР пока останутся в силе

Президент США Дональд Трамп пообещал как можно скорее прекратить формальное состояние войны с КНДР, однако отменять санкции пока не намерен. Об этом американский лидер сообщил на
пресс-конференции по итогам встречи с Ким Чен Ыном.
При этом Трамп подчеркнул, что в перспективе хотел бы снять с Северной Кореи все ограничения, но «санкции уйдут только после того, как будет исключен фактор ядерного оружия». Вместе с тем, по словам президента США, он приостановил 300 новых позиций по санкциям против КНДР, «чтобы не выражать неуважение».
Американский лидер также отметил, что Ким Чен Ын больше него самого заинтересован в денуклеаризации КНДР — она будет полной и подлежащей верификации.
Лидер КНДР, по словам Трампа, согласился уничтожить крупный полигон, на котором проводились испытания ракетных двигателей. Этого пункта не было в совместном документе, подписанном по итогам саммита. Трамп пояснил, что этот вопрос был согласован после подписания.
Дональд Трамп: «Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает крупный полигон по испытанию ракетных двигателей. Это большое дело. Ракеты, которые они там испытывали, тоже будут очень скоро уничтожены».
Трамп добавил, что 70 лет назад «было заключено перемирие в войне, которая никогда не прекращалась, но теперь она скоро закончится».
Дональд Трамп: «Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны».
Встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына завершилась в Сингапуре подписанием итогового документа, в котором Северная Корея подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались обеспечить ее безопасность.
Американский лидер также отметил, что Ким Чен Ын больше него самого заинтересован в денуклеаризации КНДР — она будет полной и подлежащей верификации.
Лидер КНДР, по словам Трампа, согласился уничтожить крупный полигон, на котором проводились испытания ракетных двигателей. Этого пункта не было в совместном документе, подписанном по итогам саммита. Трамп пояснил, что этот вопрос был согласован после подписания.
Дональд Трамп: «Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает крупный полигон по испытанию ракетных двигателей. Это большое дело. Ракеты, которые они там испытывали, тоже будут очень скоро уничтожены».
Трамп добавил, что 70 лет назад «было заключено перемирие в войне, которая никогда не прекращалась, но теперь она скоро закончится».
Дональд Трамп: «Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны».
Встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына завершилась в Сингапуре подписанием итогового документа, в котором Северная Корея подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались обеспечить ее безопасность.
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