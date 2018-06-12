    Президент Татарстана прокатился на беспилотнике от «КамАЗа». КамАЗ, Татарстан, беспилотники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Татарстана прокатился на беспилотнике от «КамАЗа»

    Президент Татарстана прокатился на беспилотнике от «КамАЗа»

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    • Фото: rusminnikhanov /instagram.com
    Президент Татарстана прокатился на беспилотнике от «КамАЗа»

    Президент Татарстана прокатился на беспилотнике от «КамАЗа»

    Президент Татарстана прокатился на беспилотнике от «КамАЗа»
    • Фото: rusminnikhanov /instagram.com

      • Президент Татарстана Рустам Минниханов испытал прототип беспилотного электробуса от «КамАЗа».

      Беспилотник под названием «ШАТЛ» способен развивать скорость до 110 км/час. Он предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием. Ориентируется в пространстве электробус с помощью цифровых карт, систем навигации и технического зрения.

      В ходе демонстрационной поездки организаторы ограничились скоростью 10 км/час. Минниханов после поездки заявил, что в электробусе все работает «так, как надо». По его словам, у беспилотника много возможностей, но законодательная база пока ограничена.

      Рустам Минниханов: «Платформа этого автомобиля позволяет использовать ее во многих проектах: бесшумная, мягкая. В салоне даже можно пообщаться с друзьями, столик поставить. Очень впечатляет».

      Как уточнили в компании, «КамАЗ-1221» — это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты автогиганта в рамках развития интеллектуальных транспортных систем.


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