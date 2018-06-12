    Во Франции пригородный поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

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    • Фото: @laurentgallois / twitter.com
    Во Франции пригородный поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

    Во Франции пригородный поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

    Во Франции пригородный поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие
  • Фото: @laurentgallois / twitter.com

    • Три вагона пригородного поезда RER B сошли с рельсов во Франции, есть пострадавшие.

    В железнодорожном департаменте Франции сообщили, что при аварии пострадали семь человек. Они получили неопасные травмы. Всем раненым уже оказана помощь, передает «Интерфакс».

    Причина схода трех вагонов с рельсов в департаменте Эссон установлена — проливные дожди вызвали оползень железнодорожной насыпи.

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