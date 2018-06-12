Во Франции пригородный поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

Три вагона пригородного поезда RER B сошли с рельсов во Франции, есть пострадавшие.
В железнодорожном департаменте Франции сообщили, что при аварии пострадали семь человек. Они получили неопасные травмы. Всем раненым уже оказана помощь, передает «Интерфакс».
Причина схода трех вагонов с рельсов в департаменте Эссон установлена — проливные дожди вызвали оползень железнодорожной насыпи.
Причина схода трех вагонов с рельсов в департаменте Эссон установлена — проливные дожди вызвали оползень железнодорожной насыпи.
Комментарии