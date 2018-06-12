    Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ маркером с именем Трампа

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    Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ маркером с именем Трампа

    Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ маркером с именем Трампа

    Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, который предложила американская сторона, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.

    Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер, и тщательно протер его салфеткой.

    Однако непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку. Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ, сообщает РИА Новости.

    По данным корреспондента ТАСС, ручка была предоставлена организаторами саммита — сингапурской стороной.


    Сегодня в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита. Ранее в СМИ сообщалось, что в нем говорится о прогрессе в переговорах и о приверженности этому процессу. Трамп назвал подписанный документ между США и КНДР важным и всеобъемлющим. Также он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР в свою очередь добавил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.

    Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.

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