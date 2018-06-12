Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ маркером с именем Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, который предложила американская сторона, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер, и тщательно протер его салфеткой.
Однако непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку. Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ, сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента ТАСС, ручка была предоставлена организаторами саммита — сингапурской стороной.
Сегодня в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита. Ранее в СМИ сообщалось, что в нем говорится о прогрессе в переговорах и о приверженности этому процессу. Трамп назвал подписанный документ между США и КНДР важным и всеобъемлющим. Также он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР в свою очередь добавил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
Однако непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку. Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ, сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента ТАСС, ручка была предоставлена организаторами саммита — сингапурской стороной.
President Trump and Kim Jong Un sign what Trump calls a «a very important document, a pretty comprehensive document» as Singapore summit comes to an end — the exact details are still unknown https://t.co/sILMtNifaO pic.twitter.com/8duemNqgvd— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018
Сегодня в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита. Ранее в СМИ сообщалось, что в нем говорится о прогрессе в переговорах и о приверженности этому процессу. Трамп назвал подписанный документ между США и КНДР важным и всеобъемлющим. Также он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР в свою очередь добавил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
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