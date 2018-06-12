    В День России школьникам торжественно вручили паспорта. Магаданская область, дети и подростки, паспорта, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ День России школьникам торжественно вручили паспорта

    В День России школьникам торжественно вручили паспорта

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    В День России школьникам торжественно вручили паспорта

    В День России школьникам торжественно вручили паспорта

    В День России школьникам торжественно вручили паспорта

      В регионах ко Дню России приурочили вручение паспортов школьникам. Это уже стало традицией.

      В рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!» в Магаданской области документы получили 40 подростков. Торжественная церемония прошла в областном правительстве.

      Молодые люди получили паспорта из рук временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Носова.

      Аналогичная церемония прошла в Красноярске. На нее пригласили ребят, которые достигли высоких результатов в учебе, общественной жизни и отличились победами в региональных олимпиадах.

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