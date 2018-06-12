В День России школьникам торжественно вручили паспорта

В регионах ко Дню России приурочили вручение паспортов школьникам. Это уже стало традицией.

В рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!» в Магаданской области документы получили 40 подростков. Торжественная церемония прошла в областном правительстве.



Молодые люди получили паспорта из рук временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Носова.



Аналогичная церемония прошла в Красноярске. На нее пригласили ребят, которые достигли высоких результатов в учебе, общественной жизни и отличились победами в региональных олимпиадах.