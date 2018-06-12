Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в Белый дом.
На церемонии подписания документа по итогам саммита США — КНДР Трампа спросили, готов ли он пригласить северокорейского лидера в Белый дом. Президент США ответил: «Конечно, я так и сделаю».
Подписывая итоговый меморандум, Трамп подчеркнул, что это «очень важный документ, достаточно всеобъемлющий», и оба лидера «горды честью подписать этот документ».
Американский лидер также выразил уверенность, что с этого момента отношения США и КНДР кардинально изменятся.
Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа началом «нового старта» и больших перемен.
When asked if he will invite Kim Jong Un to the White House, President Trump replied «Absolutely I will» https://t.co/8IRZ1ya8yn pic.twitter.com/VD3f0DzxkB— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018
Подписывая итоговый меморандум, Трамп подчеркнул, что это «очень важный документ, достаточно всеобъемлющий», и оба лидера «горды честью подписать этот документ».
Американский лидер также выразил уверенность, что с этого момента отношения США и КНДР кардинально изменятся.
Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа началом «нового старта» и больших перемен.
President Trump and Kim Jong Un sign what Trump calls a «a very important document, a pretty comprehensive document» as Singapore summit comes to an end — the exact details are still unknown https://t.co/sILMtNifaO pic.twitter.com/8duemNqgvd— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018
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