    Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

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    Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

    Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

    Президент США Дональд Трамп намерен пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в Белый дом.

    На церемонии подписания документа по итогам саммита США — КНДР Трампа спросили, готов ли он пригласить северокорейского лидера в Белый дом. Президент США ответил: «Конечно, я так и сделаю».


    Подписывая итоговый меморандум, Трамп подчеркнул, что это «очень важный документ, достаточно всеобъемлющий», и оба лидера «горды честью подписать этот документ».

    Американский лидер также выразил уверенность, что с этого момента отношения США и КНДР кардинально изменятся.

    Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа началом «нового старта» и больших перемен.

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