В Комсомольске-на-Амуре открыли памятник «дальневосточной Хатико»

В Комсомольске-на-Амуре появилась новая достопримечательность. Там открыли памятник собаке по кличке Найда. Местные жители прозвали ее «дальневосточной Хатико». Так же, как и знаменитый японский пес, она долгие годы ждала своего хозяина, которого уже не было в живых.

Спокойная, миролюбивая и с глубокой тоской в глазах — такой Найду запомнили все, кто пользуется общественным транспортом. 12 лет собака пролежала на автобусной остановке «Швейная фабрика» и до последнего не теряла надежды увидеть своего хозяин. У жильцов соседних домов сердце разрывалось на части: ведь владелец собаки погиб у них на глазах.



Несчастное животное несколько раз пытались приютить, но Найда сбегала из-под опеки и возвращалась на место трагедии. Смирившись, неравнодушные люди соорудили для нее будку и каждый день приносили еду. Когда собаку неожиданно забрали в городской питомник «из соображений безопасности», на ее защиту поднялся весь город. Найду вернули на прежнее место. В другой раз она едва не стала жертвой жестокого обращения.



Стойкость собаки к ударам судьбы и ее бесконечная преданность вдохновили общественников на создание памятника. Профессиональный художник сделал несколько эскизов, а окончательный вариант люди выбирали с помощью голосования в соцсетях. К сбору денег на изготовление монумента подключились жители и других городов. Памятник изготовил скульптор Евгений Попов.



Однако надежда открыть его в присутствии Найды не сбылась — как и ее хозяин, собака угодила под колеса автомобиля и умерла на руках у ветеринаров. Памятник в итоге установили в небольшом сквере рядом с остановкой, а на церемонию пришли сотни горожан. Многие привели своих домашних питомцев.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.