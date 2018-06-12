«Подобные встречи полезны»: Лавров подвел итоги переговоров в нормандском формате

В Берлине завершились переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД России, Германии, Франции и Украины. Министры обсудили гуманитарные проблемы Донбасса, вопрос освобождения заключенных и параметры возможного размещения миссии ООН на востоке Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча была полезной, однако у Москвы остаются вопросы к Киеву по поводу выполнения минских соглашений.
Последний раз за стол переговоров в таком составе министры садились полтора года назад. Это большой перерыв, ведь формат таких встреч существует четыре года, но почти половину этого срока не использовался.
Хайко Маас, министр иностранных дел Германии: «Сегодня хороший день — через 16 месяцев мы снова встречаемся с министрами иностранных дел из Франции, России и Украины для того, чтобы поговорить о решении конфликта на Украине».
Накануне министерской встречи в нормандском формате канцлер Германии заявила о необходимости диалога с Россией, а Пётр Порошенко связался с Владимиром Путиным.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделили внимание вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц — это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России во время пребывания Путина в Китае».
Разговор министров иностранных дел касался соблюдения минских соглашений. Они предельно конкретны и подразумевают прекращение огня в жилых районах, обмен военнопленными и допуск в Донбасс миротворцев ООН. Как подчеркнул Лавров, миротворческие миссии не должны превращаться в военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию провозглашенных республик и сама уже будет решать, кого избирать и как избирать.
Сергей Лавров: «Прежде всего говорили о том, о чем договорились наши лидеры. Это разведение сил в трех пилотных районах, которые лидеры четырех стран лично на карте обозначили, и второе — выполнение той самой формулы Штайнмайера. Я считаю, что подобные встречи полезны».
«Формула Штайнмайера» была открыта бывшим министром иностранных дел Германии два года назад, но пока ее не удалось использовать для урегулирования конфликта на востоке Украины. В ней речь идет о закреплении особого статуса Донбасса. Украинская сторона эту формулу отвергает.
В министерстве иностранных дел Германии сказали, что приложили все усилия для того, чтобы эта встреча состоялась. Она оказалась недолгой, но и не последней. А это значит, формат «нормандской четверки» остается в силе. Проблема, ради решения которой он был создан, пока не исчерпана.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Хайко Маас, министр иностранных дел Германии: «Сегодня хороший день — через 16 месяцев мы снова встречаемся с министрами иностранных дел из Франции, России и Украины для того, чтобы поговорить о решении конфликта на Украине».
Накануне министерской встречи в нормандском формате канцлер Германии заявила о необходимости диалога с Россией, а Пётр Порошенко связался с Владимиром Путиным.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделили внимание вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц — это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России во время пребывания Путина в Китае».
Разговор министров иностранных дел касался соблюдения минских соглашений. Они предельно конкретны и подразумевают прекращение огня в жилых районах, обмен военнопленными и допуск в Донбасс миротворцев ООН. Как подчеркнул Лавров, миротворческие миссии не должны превращаться в военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию провозглашенных республик и сама уже будет решать, кого избирать и как избирать.
Сергей Лавров: «Прежде всего говорили о том, о чем договорились наши лидеры. Это разведение сил в трех пилотных районах, которые лидеры четырех стран лично на карте обозначили, и второе — выполнение той самой формулы Штайнмайера. Я считаю, что подобные встречи полезны».
«Формула Штайнмайера» была открыта бывшим министром иностранных дел Германии два года назад, но пока ее не удалось использовать для урегулирования конфликта на востоке Украины. В ней речь идет о закреплении особого статуса Донбасса. Украинская сторона эту формулу отвергает.
В министерстве иностранных дел Германии сказали, что приложили все усилия для того, чтобы эта встреча состоялась. Она оказалась недолгой, но и не последней. А это значит, формат «нормандской четверки» остается в силе. Проблема, ради решения которой он был создан, пока не исчерпана.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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