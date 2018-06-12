День России: страна отмечает годовщину декларации о суверенитете

По всей стране сегодня отмечают День России — праздник, приуроченный к принятию декларации о суверенитете.

Раньше всех праздновать начали на Камчатке — с подъема государственного флага. Затем торжественную эстафету подхватили в Приморье. По акватории бухты Золотой Рог под разноцветными парусами прошли яхты, а на набережной Владивостока начались народные гуляния — концерты, спортивные выступления, торжественный вынос огромного триколора. Морская пехота Тихоокеанского флота устроила показ военной техники.



В Москве День России отметят мастер-классами, спектаклями и концертами. Завершится празднование традиционным салютом.