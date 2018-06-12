    День России: страна отмечает годовщину декларации о суверенитете. памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДень России: страна отмечает годовщину декларации о суверенитете

    День России: страна отмечает годовщину декларации о суверенитете

    2 комментария
    День России: страна отмечает годовщину декларации о суверенитете

    День России: страна отмечает годовщину декларации о суверенитете

    День России: страна отмечает годовщину декларации о суверенитете

      По всей стране сегодня отмечают День России — праздник, приуроченный к принятию декларации о суверенитете.

      Раньше всех праздновать начали на Камчатке — с подъема государственного флага. Затем торжественную эстафету подхватили в Приморье. По акватории бухты Золотой Рог под разноцветными парусами прошли яхты, а на набережной Владивостока начались народные гуляния — концерты, спортивные выступления, торжественный вынос огромного триколора. Морская пехота Тихоокеанского флота устроила показ военной техники.

      В Москве День России отметят мастер-классами, спектаклями и концертами. Завершится празднование традиционным салютом.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru