    Лидеры США и КНДР завершили встречу в расширенном формате

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    Лидеры США и КНДР завершили встречу в расширенном формате

    Лидеры США и КНДР завершили встречу в расширенном формате

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу в расширенном формате. Переговоры продолжались почти два часа.

    Лидер двух стран отправились на рабочий обед, где, как сообщает агентство Assoсiated Press, продолжили общение.

    Ранее Белый дом распространил меню рабочего обеда. Глав двух государств накормят говяжьими ребрышками, треской и тортом по французскому рецепту.

    Встреча лидеров США и КНДР проходит в отеле Capella на курортном острове Сентоса, Сингапур. Около 40 минут Трамп и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет, после чего к ним присоединились члены делегаций.

    смотретьДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре
    Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре
    Американский лидер заявил, что переговоры проходят очень хорошо, а Ким Чен Ын выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с президентом США.

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