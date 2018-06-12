    Автомобиль въехал в толпу людей в Токио

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    • Фото: pinterest.com
    Автомобиль въехал в толпу людей в Токио

    Автомобиль въехал в толпу людей в Токио

    Автомобиль въехал в толпу людей в Токио
  • Фото: pinterest.com

    • Автомобиль вылетел на пешеходный переход в одном из самых оживленных районов Токио — Синдзюку.

    Инцидент произошел около 09:00 по местному времени (02:40 мск) вблизи железнодорожной станции Такаданобата, рядом с которой расположены кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин.

    По информации экстренных служб, в результате ЧП пострадали 6 человек. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, передает телеканал NHK.

    Правоохранители задержали 52-летнего мужчину, находившегося за рулем авто. В ходе допроса он признался, что перепутал педали газа и тормоза.


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