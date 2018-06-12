Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп заявил, что сам факт его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном является успехом. Президент США выразил надежду, что между ними сложатся отличные отношения.
Дональд Трамп, президент США: «Это (встреча с Ким Чен Ыном, — прим.ред.) честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений».
Он также выразил надежду, что переговоры будут «крайне успешными», передает РИА Новости.
В свою очередь северокорейский лидер заявил, что надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.
Ким Чен Ын, глава КНДР: «Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть».
Первая встреча лидеров двух стран проходит в Сингапуре. Перед началом переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями. Беседа тет-а-тет должна продлиться 45 минут, после чего встреча будет продолжена в расширенном составе.
Он также выразил надежду, что переговоры будут «крайне успешными», передает РИА Новости.
В свою очередь северокорейский лидер заявил, что надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.
Ким Чен Ын, глава КНДР: «Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть».
Первая встреча лидеров двух стран проходит в Сингапуре. Перед началом переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями. Беседа тет-а-тет должна продлиться 45 минут, после чего встреча будет продолжена в расширенном составе.
Комментарии