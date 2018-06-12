    Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном

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    Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном

    Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном

    Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Дональд Трамп заявил, что сам факт его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном является успехом. Президент США выразил надежду, что между ними сложатся отличные отношения.

    Дональд Трамп, президент США: «Это (встреча с Ким Чен Ыном, — прим.ред.) честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений».

    Он также выразил надежду, что переговоры будут «крайне успешными», передает РИА Новости.

    В свою очередь северокорейский лидер заявил, что надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

    Ким Чен Ын, глава КНДР: «Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть».

    Первая встреча лидеров двух стран проходит в Сингапуре. Перед началом переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями. Беседа тет-а-тет должна продлиться 45 минут, после чего встреча будет продолжена в расширенном составе.

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