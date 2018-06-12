Лавров обсудил с Климкиным обмен заключенными

Сергей Лавров на полях министерской встречи «нормандской четверки» в Берлине побеседовал
тет-а-тет со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Порошенко. Обсудили, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе».
Первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась накануне в Берлине. В рамках переговоров обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. Переговоры продлились более четырех часов.
Первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась накануне в Берлине. В рамках переговоров обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. Переговоры продлились более четырех часов.
Комментарии