Трамп выехал из отеля на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп покинул отель
Shangri-La и направился на остров Сентоса, где у него состоится встреча с Ким Чен Ыном.
Северокорейским лидер также покинул свой отель St. Regis и отправился на встречу с американским коллегой, передает ТАСС.
В кортеж Ким Чен Ына входит около 40 автомобилей, в основном модели Toyota Alphard и Vellfire. Автоколонна саммита Трампа состояла из более 20 автомобилей полиции, охраны и машин посольства США.
Первая личная встреча Дональда Трамп и Ким Чен Ына пройдет в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Она начнется в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут. После этого состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
В кортеж Ким Чен Ына входит около 40 автомобилей, в основном модели Toyota Alphard и Vellfire. Автоколонна саммита Трампа состояла из более 20 автомобилей полиции, охраны и машин посольства США.
Первая личная встреча Дональда Трамп и Ким Чен Ына пройдет в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Она начнется в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут. После этого состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
Комментарии