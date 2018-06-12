    Трамп выехал из отеля на встречу с Ким Чен Ыном

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    • Фото: Reuters © 2018, Feline Lim
    Трамп выехал из отеля на встречу с Ким Чен Ыном

    Трамп выехал из отеля на встречу с Ким Чен Ыном

    Трамп выехал из отеля на встречу с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018, Feline Lim

    • Президент США Дональд Трамп покинул отель Shangri-La и направился на остров Сентоса, где у него состоится встреча с Ким Чен Ыном.

    Северокорейским лидер также покинул свой отель St. Regis и отправился на встречу с американским коллегой, передает ТАСС.

    В кортеж Ким Чен Ына входит около 40 автомобилей, в основном модели Toyota Alphard и Vellfire. Автоколонна саммита Трампа состояла из более 20 автомобилей полиции, охраны и машин посольства США.

    смотреть«Обворожительное наступление»: чего ждать от встречи Трампа и Кима
    «Обворожительное наступление»: чего ждать от встречи Трампа и Кима
    Первая личная встреча Дональда Трамп и Ким Чен Ына пройдет в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Она начнется в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут. После этого состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.

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