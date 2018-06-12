    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

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    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину поздравление в честь Дня России.

    Как сообщает агентство ЦТАК, своем послании лидер КНДР «выразил теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа России по случаю национального праздника».

    Из текста поздравления: «Народ России достиг успеха в построении сильной России под его руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями»

    Ким Чен Ын пожелал российскому народу «благополучия и процветания», а Путину — успеха в ответственной работе. Он также выразил надежду, что отношения России и Северной Кореи станут еще крепче согласно «требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран».

    смотретьКим Чен Ын в окружении армии охранников вышел на ночные улицы Сингапура
    Ким Чен Ын в окружении армии охранников вышел на ночные улицы Сингапура
    Напомним, Ким Чен Ын сейчас находится в Сингапуре, где уже через несколько часов стартует саммит с американским лидером Дональдом Трампом.



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