Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину поздравление в честь Дня России.
Как сообщает агентство ЦТАК, своем послании лидер КНДР «выразил теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа России по случаю национального праздника».
Из текста поздравления: «Народ России достиг успеха в построении сильной России под его руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями»
Ким Чен Ын пожелал российскому народу «благополучия и процветания», а Путину — успеха в ответственной работе. Он также выразил надежду, что отношения России и Северной Кореи станут еще крепче согласно «требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран».
Напомним, Ким Чен Ын сейчас находится в Сингапуре, где уже через несколько часов стартует саммит с американским лидером Дональдом Трампом.
Из текста поздравления: «Народ России достиг успеха в построении сильной России под его руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями»
Ким Чен Ын пожелал российскому народу «благополучия и процветания», а Путину — успеха в ответственной работе. Он также выразил надежду, что отношения России и Северной Кореи станут еще крепче согласно «требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран».
Напомним, Ким Чен Ын сейчас находится в Сингапуре, где уже через несколько часов стартует саммит с американским лидером Дональдом Трампом.
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