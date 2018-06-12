Лавров: Киев не позволяет юридически закрепить «формулу Штайнмайера»

Киевские власти не позволяют юридически закрепить выработанную в рамках переговоров в «нормандском формате» «формулу Штайнмайера», которая регулирует вопрос о вступлении в силу закона об особом статуса Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров глав МИД «нормандской четверки» в Берлине.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Несмотря на то, что эта „формула Штайнмайера“ была одобрена в 2015 году, подтверждена в 2016 году, до сих пор наши украинские коллеги не позволяют этой формуле по договоренности лидеров лечь на бумагу и обрести какую-то юридическую значимость».
По словам Лаврова, в рамках встречи в Берлине этот вопрос не обошли вниманием, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Наши французские и германские коллеги нас в этом поддержали. Надеюсь, что сигналы, которые мы сегодня транслируем отсюда во внешний мир, возымеют свое действие».
На встрече главы МИД обсудили также ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. Переговоры продлились более четырех часов.
По словам Лаврова, в рамках встречи в Берлине этот вопрос не обошли вниманием, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Наши французские и германские коллеги нас в этом поддержали. Надеюсь, что сигналы, которые мы сегодня транслируем отсюда во внешний мир, возымеют свое действие».
На встрече главы МИД обсудили также ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. Переговоры продлились более четырех часов.
Комментарии