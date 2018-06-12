Десять человек пропали без вести после столкновения баржи и катамарана на Волге близ Волгограда. Об этом сообщили в
пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области: «Десять человек без вести пропавших из 16, пять спасены, возможно, кто-то успел эвакуироваться».
Ранее сообщалось о девяти пропавших, среди которых 17-летняя школьница.
По информации источника, на катамаране проходил частный праздник, некоторые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, передает «Интерфакс».
На данный момент известно об одном погибшем в результате столкновения.
Ранее сообщалось о девяти пропавших, среди которых 17-летняя школьница.
По информации источника, на катамаране проходил частный праздник, некоторые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, передает «Интерфакс».
На данный момент известно об одном погибшем в результате столкновения.
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