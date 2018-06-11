    СМИ: Ким Чен Ын определил сроки вылета из Сингапура

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    СМИ: Ким Чен Ын определил сроки вылета из Сингапура

    СМИ: Ким Чен Ын определил сроки вылета из Сингапура

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын определил сроки вылета из Сингапура, где состоится его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Из-за этого президенту США пришлось изменить свои планы.

    Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц, Трамп был готов остаться в Сингапуре, если в ходе переговоров удастся достичь значительного прогресса. Но Ким Чен Ын назначил время вылета — 16:00 по местному времени (11:00 мск), через 7 часов после начала встречи. В итоге американский лидер был вынужден перенести своей отлет из Сингапура на 19:00 (14:00 мск).

    смотретьКим Чен Ын в окружении армии охранников вышел на ночные улицы Сингапура
    Ким Чен Ын в окружении армии охранников вышел на ночные улицы Сингапура
    Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур и поселились по соседству в самых дорогих отелях. Их первая личная встреча должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Она начнется в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут, после чего состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.

    Ожидается что переговоры будут посвящены вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они могут в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Страны формально находятся в состоянии войны с 1950-х годов.

    смотреть«Обворожительное наступление»: чего ждать от встречи Трампа и Кима
    «Обворожительное наступление»: чего ждать от встречи Трампа и Кима
    Ранее Трамп заявил, что никаких документов на переговорах с лидером КНДР в Сингапуре подписано не будет. При этом он не исключил возможность отмены кампании «максимального давления» на Северную Корею.

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