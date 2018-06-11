Премьер Армении заявил о начале нового этапа в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с новым российским послом Сергеем Копыркиным заявил, что в отношении двух стран начинается новый этап.
Глава правительства Армении встретился с новым российским послом Сергеем Копыркиным. Премьер поздравил его с назначением и заявил, что в дружеских и союзнических отношениях с Москвой начался новый этап. По его словам, Ереван заинтересован в «развитии взаимодействия во всех сферах», в том числе он подчеркнул важность сотрудничества с Россией в рамках ЕАЭС и ОДКБ.
Из сообщения пресс-службы правительства Армении: «Пашинян поздравил Копыркина с назначением и выразил уверенность, что в результате его сотрудничества с правительством армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться».
В свою очередь посол РФ Копыркин заверил, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс взаимодействию России и Армении.
Из сообщения пресс-службы правительства Армении: «Посол отметил, что, учитывая исторические отношения между двумя странами, чувствует большую ответственность на новой должности и готов активно сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления двусторонних отношений».
Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что Россия останется важным стратегическим союзником Армении, и Ереван намерен упрочить двусторонние отношения.
Из сообщения пресс-службы правительства Армении: «Пашинян поздравил Копыркина с назначением и выразил уверенность, что в результате его сотрудничества с правительством армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться».
В свою очередь посол РФ Копыркин заверил, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс взаимодействию России и Армении.
Из сообщения пресс-службы правительства Армении: «Посол отметил, что, учитывая исторические отношения между двумя странами, чувствует большую ответственность на новой должности и готов активно сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления двусторонних отношений».
Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что Россия останется важным стратегическим союзником Армении, и Ереван намерен упрочить двусторонние отношения.
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