    Премьер Армении заявил о начале нового этапа в отношениях с Россией

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    Премьер Армении заявил о начале нового этапа в отношениях с Россией

    Премьер Армении заявил о начале нового этапа в отношениях с Россией

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с новым российским послом Сергеем Копыркиным заявил, что в отношении двух стран начинается новый этап.

    Глава правительства Армении встретился с новым российским послом Сергеем Копыркиным. Премьер поздравил его с назначением и заявил, что в дружеских и союзнических отношениях с Москвой начался новый этап. По его словам, Ереван заинтересован в «развитии взаимодействия во всех сферах», в том числе он подчеркнул важность сотрудничества с Россией в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

    Из сообщения пресс-службы правительства Армении: «Пашинян поздравил Копыркина с назначением и выразил уверенность, что в результате его сотрудничества с правительством армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться».

    В свою очередь посол РФ Копыркин заверил, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс взаимодействию России и Армении.

    Из сообщения пресс-службы правительства Армении: «Посол отметил, что, учитывая исторические отношения между двумя странами, чувствует большую ответственность на новой должности и готов активно сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления двусторонних отношений».

    Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что Россия останется важным стратегическим союзником Армении, и Ереван намерен упрочить двусторонние отношения.

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