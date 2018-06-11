В Эстонии арестован российский паром «Петербург»

Российский грузовой паром «Петербург», принадлежащий предприятию Black Sea Ferry & Investments, арестован в таллинском порту Пальяссааре.
Как сообщает издание «Sputnik Эстония», паром арестован за долг в размере 380 тысяч евро. В эту сумму входит долг порту за обслуживание и долг по зарплате экипажу.
В интервью ТАСС посол РФ в Эстонии Александр Петров заявил, что паром стоит во много раз больше этой суммы и необходимо принять срочные меры для решения вопроса. В противном случае судовладелец рискует потерять судно. Кроме этого, проблемы возникнут у экипажа, состоящего из 12 человек.
Александр Петров: «Мы считаем, что счет идет на дни, поскольку если не будет предпринято необходимых шагов, то есть угроза, что судно будет отключено от электропитания, а это поставит экипаж в крайне тяжелое положение».
OOO Black Sea Ferry & Investments — судоходная компания холдинга РЖД, которая занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Чёрном морях.
В интервью ТАСС посол РФ в Эстонии Александр Петров заявил, что паром стоит во много раз больше этой суммы и необходимо принять срочные меры для решения вопроса. В противном случае судовладелец рискует потерять судно. Кроме этого, проблемы возникнут у экипажа, состоящего из 12 человек.
Александр Петров: «Мы считаем, что счет идет на дни, поскольку если не будет предпринято необходимых шагов, то есть угроза, что судно будет отключено от электропитания, а это поставит экипаж в крайне тяжелое положение».
OOO Black Sea Ferry & Investments — судоходная компания холдинга РЖД, которая занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Чёрном морях.
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