    В Киеве суд арестовал догхантера — «убийцу тысячи собак»

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    • Фото: facebook.com
    В Киеве суд арестовал догхантера — «убийцу тысячи собак»

    В Киеве суд арестовал догхантера — «убийцу тысячи собак»

    В Киеве суд арестовал догхантера — «убийцу тысячи собак»
  • Фото: facebook.com

    • Шевченковский суд Киева арестовал Алексея Святогора на два месяца без права внесения залога по обвинению в жестоком обращении с животными.

    Об аресте известного догхантера Алексея Святогора сообщил депутат Рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

    Антон Геращенко: «Живодер Алексей Святогор уже едет по дороге в Лукьяновское СИЗО. Шевченковский суд Киев арестовали его на два месяца без права внесения залога».

    Геращенко поблагодарил всех неравнодушных граждан и волонтеров, которые помогли задержать Алексея Святогора и привлечь его к ответственности.

    Алексей Святогор — адвокат. Но он сам не раз публично называл себя догхантером и заявлял, что на его счету более тысячи убитых собак. Мужчина занимался их отстрелом, а также травил животным таблетками. Средства на уничтожение собак, по данным СМИ, он собирал в Сети. Догхантер действовал в нескольких городах Украины.

    Задержали его 8 июня. Зоозащитники эмоционально отреагировали на эту новость и настаивали на наказании для Святогора.

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