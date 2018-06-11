Шевченковский суд Киева арестовал Алексея Святогора на два месяца без права внесения залога по обвинению в жестоком обращении с животными.
Об аресте известного догхантера Алексея Святогора сообщил депутат Рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Антон Геращенко: «Живодер Алексей Святогор уже едет по дороге в Лукьяновское СИЗО. Шевченковский суд Киев арестовали его на два месяца без права внесения залога».
Геращенко поблагодарил всех неравнодушных граждан и волонтеров, которые помогли задержать Алексея Святогора и привлечь его к ответственности.
Алексей Святогор — адвокат. Но он сам не раз публично называл себя догхантером и заявлял, что на его счету более тысячи убитых собак. Мужчина занимался их отстрелом, а также травил животным таблетками. Средства на уничтожение собак, по данным СМИ, он собирал в Сети. Догхантер действовал в нескольких городах Украины.
Задержали его 8 июня. Зоозащитники эмоционально отреагировали на эту новость и настаивали на наказании для Святогора.
Антон Геращенко: «Живодер Алексей Святогор уже едет по дороге в Лукьяновское СИЗО. Шевченковский суд Киев арестовали его на два месяца без права внесения залога».
Геращенко поблагодарил всех неравнодушных граждан и волонтеров, которые помогли задержать Алексея Святогора и привлечь его к ответственности.
Алексей Святогор — адвокат. Но он сам не раз публично называл себя догхантером и заявлял, что на его счету более тысячи убитых собак. Мужчина занимался их отстрелом, а также травил животным таблетками. Средства на уничтожение собак, по данным СМИ, он собирал в Сети. Догхантер действовал в нескольких городах Украины.
Задержали его 8 июня. Зоозащитники эмоционально отреагировали на эту новость и настаивали на наказании для Святогора.
Комментарии