    Автобус столкнулся с внедорожником на западе Москвы: есть пострадавшие

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    Автобус столкнулся с внедорожником на западе Москвы: есть пострадавшие

    Автобус столкнулся с внедорожником на западе Москвы: есть пострадавшие

    Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и джипа на западе Москвы.

    Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «по предварительным данным, пострадали семь человек». Пятеро находились в автобусе, а двое — в джипе Lexus.

    По его словам, ДТП произошло на улице 50 лет Октября, в районе дома номер девять. На месте происшествия находятся пять карет скорой помощи. Дальнейшая информация уточняется.

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