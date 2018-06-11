Автобус столкнулся с внедорожником на западе Москвы: есть пострадавшие

Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и джипа на западе Москвы.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «по предварительным данным, пострадали семь человек». Пятеро находились в автобусе, а двое — в джипе Lexus.
По его словам, ДТП произошло на улице 50 лет Октября, в районе дома номер девять. На месте происшествия находятся пять карет скорой помощи. Дальнейшая информация уточняется.
По его словам, ДТП произошло на улице 50 лет Октября, в районе дома номер девять. На месте происшествия находятся пять карет скорой помощи. Дальнейшая информация уточняется.
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