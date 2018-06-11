    В Болгарии 5-летний ребенок из России упал с балкона пятого этажа

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    В Болгарии 5-летний ребенок из России упал с балкона пятого этажа

    В Болгарии <nobr>5-летний</nobr> ребенок из России упал с балкона пятого этажа

    В поселке Равда на черноморском побережье Болгарии ребенок из России выпал с балкона пятого этажа.

    Инцидент произошел накануне вечером. Оставленный без присмотра малыш вышел на балкон и упал с высоты. Он был доставлен в больницу с множественными переломами, но угрозы его жизни нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

    Родители ребенка находятся в России. В Болгарии малыш отдыхал с бабушкой, которая оставила его в квартире одного, а сама отправилась за покупками. Полиция ведет расследование обстоятельств случившегося.

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