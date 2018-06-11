В Болгарии 5-летний ребенок из России упал с балкона пятого этажа

В поселке Равда на черноморском побережье Болгарии ребенок из России выпал с балкона пятого этажа.
Инцидент произошел накануне вечером. Оставленный без присмотра малыш вышел на балкон и упал с высоты. Он был доставлен в больницу с множественными переломами, но угрозы его жизни нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Родители ребенка находятся в России. В Болгарии малыш отдыхал с бабушкой, которая оставила его в квартире одного, а сама отправилась за покупками. Полиция ведет расследование обстоятельств случившегося.
Родители ребенка находятся в России. В Болгарии малыш отдыхал с бабушкой, которая оставила его в квартире одного, а сама отправилась за покупками. Полиция ведет расследование обстоятельств случившегося.
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